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عربي-دولي

الناتو: مستعدون لدعم مولدوفا

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:59
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أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوانا، استعداد الحلف لدعم مولدوفا، في حال تلقى الحلف طلبا رسميا من سلطات كيشيناو.

وأوضح جيوانا في مقابلة مع قناة "مولدوفا -1" قائلا: "إذا تقدمت مولدوفا بطلب رسمي لحلف الناتو للحصول على المساعدة لضمان أمن الجمهورية، فإن الحلف سينظر في هذا الاحتمال في إطار الشراكة القائمة".
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وأضاف: "كان هنالك تصريحات متكررة وفي الآونة الأخيرة،، حول حاجة مولدوفا لأنظة الدفاع الجوي، وأنظمة الحماية من المسيرات، والحماية السيبرانية، وهذه متطلبات جلية، وحصول مولدوفا على هذه المعدات لحماية أراضيها وسكانها أمر قانوني تماما، فكونك محايدا لا يعني أن تكون ضعيفا عسكريا". (روسيا اليوم)
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