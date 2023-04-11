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عربي-دولي

البيت الأبيض: لم نر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا

Lebanon 24
11-04-2023 | 13:34
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قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه الإدارة الأميركية لم تر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا. 
 
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر المسؤولين مؤخرا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا وفقا لوثيقة استخباراتية أميركية مسربة.
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ولخص جزء من وثيقة سرية للغاية مؤرخة في 17 شباط، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

وردا على ما مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تكون مصر قد خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.

ووصف المتحدث باسم الكرملين التقارير بالكاذبة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة. (روسيا اليوم) 

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