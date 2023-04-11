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عربي-دولي

مجلس التعاون الخليجي يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

Lebanon 24
11-04-2023 | 14:04
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دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع، يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدولة العربية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
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وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة بمدينة جدة السعودية.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم لخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله في إيجاز صحافي بمقرّ الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج، إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".
 
وأشار المسؤول القطري، وفق "فراس برس"  إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

ولم تؤكد الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد تنظيمها الاجتماع. (سكاي نيوز عربية) 
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