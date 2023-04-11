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عربي-دولي

الأمم المتحدة تعلن تقديراتها لعدد القتلى المدنيين بأوكرانيا

Lebanon 24
11-04-2023 | 23:30
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قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد القتلى المدنيين في الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا يقترب من 8500 شخص، لكنه أشار إلى مخاوف من وجود عدة آلاف من القتلى لم يتم التحقق منهم.
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وأضاف المكتب أنه سجل مقتل 8490 شخصا وإصابة 14244 آخرين، في الفترة من بداية الهجوم في 24 شباط 2022 إلى التاسع من نيسان 2023.

ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد "قمة جبل الجليد"، بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.
وسجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا وتتعرض لهجوم من القوات الروسية، بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.

وقال المكتب في بيان: "تعتقد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، نظرا لتأخر ورود المعلومات من بعض المواقع التي تشهد قتالا محتدما، ولا تزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد".
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