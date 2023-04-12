إسرائيل تشدد سيطرتها على الضفة... اليكم تفاصيل ما يحصل

لا يريد عاصم خاطر (36 عاما) أكثر من بناء سياج حول فناء منزله، لحماية أطفاله الثلاثة من السقوط أثناء اللعب في الوادي المجاور الذي لا يبعد 4 أمتار فقط من المنزل، لكنه إذا فعل ذلك، فإنه يغامر بهدم منزله المكون من طابقين بالكامل على يد الجيش الإسرائيلي في قرية برقين، غربي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وعلى مدار الـ17 عاما الماضية، منعت السلطات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية الفلسطيني "خاطر" من إجراء أي تغييرات أو إضافات على المنزل الذي انتهى من بنائه عندما كان عمره 21 عاما، على أرض خاصة ورثها بوثائق تحمل اسم والد جده الراحل.
هذا ما نعلمه لأطفالنا
وقال خاطر للجزيرة نت التي نشرت تقريرا عن الاستيلاء المتزايد للإسرائيليين على منازل وأراضي الفلسطينيين "يأتون إلى هنا ويستعمرون. إنهم مستعمرون وليسوا مستوطنين، هذا ما نعلِّمه لأطفالنا باستمرار".
وذكر التقرير أنه عندما انتقل خاطر إلى منزله في عام 2007 مع عروسه دعاء، ظهر الجيش الإسرائيلي على عتبة منزلهم مع أمر "بوقف العمل"، وهو حظر على إجراء أي تغييرات على منزلهم، بحجة أن منزله بُني بدون تصريح صادر عن الجيش الإسرائيلي في "المنطقة ج"، التي تبلغ مساحتها 60% من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الحصرية.
مراقبة لصيقة من السلطات والمستوطنين
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ظلت تراقب منزل خاطر والمنطقة المحيطة به طوال 17 عاما بدوريات مستمرة وطائرات المراقبة بدون طيار، وصادرت أي أدوات بناء وهدم أي منشآت جديدة.
ويقول التقرير إن السلطات الإسرائيلية لم تكن تراقبه فحسب، بل تم تمكين المستوطنين الإسرائيليين من المستوطنات غير القانونية القريبة من مراقبته.
وتمنح الحكومة الإسرائيلية المستوطنين في الضفة الغربية حوالي 5.5 ملايين دولار سنويا لمراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) والإبلاغ عنه وتقييده. وتُستخدم هذه الأموال لتوظيف مفتشين وشراء طائرات بدون طيار وصور جوية وأجهزة لوحية ومركبات بين أشياء أخرى.