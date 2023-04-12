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ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة حتى لو تمت إدانتي

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:00
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تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"عدم الانسحاب مطلقا" من انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل رغم توجيه تهم جنائية إليه، مشددا على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك بقضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إن لا شيء يمنعه من الترشح حتى "الإدانة".
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وأضاف: "لن أنسحب مطلقا. هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك".

ومن جهة أخرى، شكك ترامب (76 عاما) في قدرة بايدن (80 عاما) على خوض معركة إعادة انتخابه.

وقال: "لا أرى كيف يكون ذلك ممكنا. الأمر لا يتعلق بالعمر (...) لا أعتقد أنه قادر على ذلك".

وتابع الرئيس السابق: "لا أرى أن بامكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك".
وتأتي المقابلة التي من المتوقع أن يبث الجزء الثاني منها الأربعاء، بعد أسابيع من تداول رسائل نصية يتحدث فيها مذيع قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون باستخفاف عن ترامب بعد خسارته الانتخابات، علما أنه الإعلامي ذاته الذي أجرى المقابلة.

وتم الكشف عن الرسائل في إطار دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار دولار رفعتها شركة أنظمة الانتخابات "دومينيون فوتينغ سيستمز"، ضد "فوكس نيوز" التي يديرها روبرت مردوخ، بسبب تغطيتها لمزاعم ترامب بحصول تزوير في انتخابات 2020.

وتقول إحدى الرسائل النصية التي أرسلها كارلسون قبل يومين من اقتحام الكابيتول: "نحن قريبون جدا من أن نكون قادرين على تجاهل ترامب في معظم الليالي. أنا لا أستطيع انتظار ذلك حقا".

وتقول رسالة أخرى: "أنا أكرهه بشدة"، لكن لم يتم التطرق إلى الرسائل خلال المقابلة.
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