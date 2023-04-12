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عربي-دولي

رصدت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.. واشنطن تبحث عن "إرهابي دولي" في سوريا

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:30
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صنفت الولايات المتحدة سامي العريدي القيادي البارز في جماعة "حراس الدين" المنبثق عن تنظيم القاعدة إرهابيا دوليا، علما أنها رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عنه.

وتشكلت جماعة "حراس الدين" في سوريا عام 2018، عقب انشقاق عدد من قياديي هيئة تحرير الشام إثر إعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
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وكان موقع مكافآت من أجل العدالة الأميركي قال إن العريدي "اشترك في مخططات إرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"، ووصفه بـ"مسؤول شرعي كبير في جماعة حراس الدين وعضو في مجلس الشورى التابع لها، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في الجماعة".

وحسب الموقع، كان العريدي، ولقبه أبو محمود الشامي، المسؤول الشرعي الأول في جبهة النصرة من 2014 إلى 2016، قبل أن يتركها.
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