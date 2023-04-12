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عربي-دولي
رئيس الوزراء المصري: نشهد ولادة عالم بتوازنات جديدة
Lebanon 24
12-04-2023
|
04:00
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قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن العالم الجديد يشهد توازنات حديثة. جاء ذلك خلال حواره مع صحيفة "الجورنال" الإيطالية، تطرق من خلاله إلى العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الهجرة الشرعية واستخدام دول شمال إفريقيا كنافذة للهجرة غير الشرعية لدول أوروبا، والأوضاع الاقتصادية الراهنة وجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.
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وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية عن أبرز ما جاء بالحوار، أكد مدبولي "أننا نشهد ولادة عالم جديد بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي جديد"، مشيراً إلى أن مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع كل الأطراف بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال مدبولي في حديثه للصحيفة الإيطالية: "نشهد ولادة عالم جديد بتوازنات عالمية جديدة، من الواضح أنه سيكون هناك واقع جيوسياسي جديد، مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف، إنها ميزتنا، والرئيس السيسي يطلب منا ذلك".
وأضاف: "نحن مقتنعون أن التنمية في دول الخليج يجب أن يُنظر إليها بإعجاب ومصر لا تسعى إلى منافسة الدول العربية الأخرى، ونحن مقتنعون أن مصر تكمل نفسها مع دول العالم العربي الأخرى".
وعن العلاقات مع تركيا، أضاف مدبولي: "نحن نتفهم قوة تركيا في المنطقة، وتربط القاهرة وأنقرة علاقات تاريخية لكن مشاكل الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا للإخوان الإرهابية، التي تحاول مصر بدلًا من ذلك القضاء عليها".
وتابع: "الإخوان أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع كما تمثل تهديدا خطيرا لأوروبا أيضا، فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي أو هدف آخر هو أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول وعلينا أن نحاربها معا".
وأضاف مدبولي: "يجب أن تكون الحرب العالمية الثانية بمثابة درس لنا.. دائما ما تأتي جميع الكوارث في العالم من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر".
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