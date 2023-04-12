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القبض على شخص هدد المبعوث الأممي للسودان بالقتل

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:02
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ألقت السلطات السودانية القبض على شخص هدد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس بالقتل.

وكانت البعثة الأممية في السودان قد دعت السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية في دعوات لاغتيال رئيس البعثة.

وأعربت المتحدثة باسم البعثة، مي يعقوب، عن تزايد القلق إزاء فيديو متداول في وسائل الإعلام يُظهر رجلا في مناسبة عامة بالخرطوم، يطلب فتوى للسماح له باغتيال المبعوث الأممي.
وانتقدت ما سمّتها لغة التحريض والعنف، موضحةً أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، "ولن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها". وأضافت: "بينما نرحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء التحقيق المناسب".
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