Advertisement

عربي-دولي

صاروخ "لا يقهر".. روسيا تختبر بنجاح "الشيطان 2"!

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1056402-638168930430343057.jpg
Doc-P-1056402-638168930430343057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي "متقدم" عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك" من موقع التجارب في كابوستين يار، الثلاثاء.
Advertisement

وأضاف البيان أن "الرأس الحربي للصاروخ ضرب هدفا وهميا في ميدان التدريب ساري شاجان (كازاخستان) بدقة محددة".

ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات مبطنة بأنه قد يستخدم أسلحة نووية هناك إذا تعرضت روسيا للخطر.

وأعلن بوتين في نهاية شباط أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة التي اتفقت بموجبها روسيا والولايات المتحدة على الحد من المخزونات النووية والخضوع لعمليات تفتيش متبادلة.

وقبل أقل من 3 أسابيع، قال بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في الدولة المجاورة والحليفة بيلاروسيا، لتبلغ هذه الأسلحة بذلك عتبة الاتحاد الأوروبي، فيما دان حلف شمال الأطلسي الإعلانين.
 
والصاروخ "سارمات"- الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم "ساتان 2" (الشيطان 2) قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، وهو من صواريخ الجيل المقبل الروسية التي وصفها بوتين بأنها "لا تقهر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:44 | 2023-04-13
04:30 | 2023-04-13
03:54 | 2023-04-13
03:41 | 2023-04-13
03:30 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website