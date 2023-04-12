بكين تحث واشنطن على توضيح أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الدول الأخرى

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حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الولايات المتحدة على توضيح مجال أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الدول الأخرى، خارج نطاق سلطاتها.وأضاف وانغ وين بين، "نحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بأمانة، وأن تقدم تفسيرات شافية لجميع أنشطتها العسكرية والبيولوجية داخل أراضيها وفي الخارج".جاء تصريح وانغ وين بين، عقب موافقة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.وبدأت اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا عملها منذ عام، فيما تم تقديم التقرير النهائي للجنة في 22 اذار الماضي. (روسيا اليوم)