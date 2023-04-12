بعد الاتفاق السعودي الإيراني: هل تستطيع الصين إنهاء الحروب بالوكالة في المنطقة؟

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أثارت إعادة العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران التي أُعلن عنها في 10 آذار، واجتماع وزيري خارجيتهما في 6 نيسان، توقعات بإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "خاض البلدان حروبا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن وحافظا على صراع جيوسياسي شرس على النفوذ في المنطقة. من خلال توفير منصة للاتفاقية والعمل كوسيط، تدخلت الصين بشكل فعال حيث فشلت الولايات المتحدة في السابق. لكن لا يزال هناك عدد من التحديات الملحوظة التي يمكن أن تقوض السلام بين الرياض وطهران، وتقلل من احتمالات السلام الدائم في المنطقة. من بين هذه التحديات الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. من أنقاض مثل هذه النزاعات، برزت جهات فاعلة غير حكومية مسلحة كلاعبين مهمين سيكون لهم رأي حاسم في مستقبل المنطقة، ويمكنهم إما تمكين أو إفساد السلام الهش بين المملكة العربية السعودية وإيران".وتابع الموقع: "شهد العقد الماضي ضخ قوى شرق أوسطية وغربية موارد هائلة في صراعات بالوكالة عبر الحدود. ومن السمات الأساسية والدائمة لطابع الحرب دور وانتشار كل من الحروب بالوكالة والجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة. أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ومن ثم اشتداد حدة الصراعات في سوريا وليبيا واليمن بعد الربيع العربي، إلى إحداث تحولات جذرية في هياكل الحكم والأمن في الشرق الأوسط. وتميل الحروب بالوكالة إلى أن تكون مطولة بطبيعتها، بسبب الهيكل التنظيمي للأطراف غير الحكومية المتحاربة ومشاركة جهات خارجية".وأضاف الموقع، "علاوة على ذلك، فقط عندما ترى كل الأطراف أن مشاركتهم تقدم عوائد محدودة وتكاليف لا تطاق، حينها يفكرون إما في إنهاء مشاركتهم أو أن يصبحوا أكثر قابلية للتسوية - ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا ينطبق على المملكة العربية السعودية وإيران. وكما تبرز الصراعات في سوريا واليمن، يمكن أن يستمر الصراع لما يقرب من عقد من الزمان، على الرغم من الجهود المتكررة لوضع نهاية تفاوضية. إن فكرة التسوية الدائمة هي في حد ذاتها مفهوم صعب في حالة الحروب الأهلية. وغالبًا ما يتم التقليل من الآثار الجانبية للنزاعات: وهذا يشمل تأثيرها على الوعي العام والذكريات الجماعية للظلم والقمع التي تخلقها، والتي تنشئ المظالم وظروف انتكاس الصراع".وبحسب الموقع، "تضيف هذه الظروف إلى مرونة الجهات المسلحة غير الحكومية. على سبيل المثال، قامت مجموعات مثل "حزب الله" بتوسيع نفوذها عبر الحدود من خلال نشر المقاتلين والإشراف عليهم في سوريا والعراق. في الأساس، بدأت الجماعات المسلحة في إعادة تشكيل الدولة ومؤسساتها وفقًا لوجهة نظرها الأيديولوجية وأهدافها السياسية. ففي العراق، حصلت قوات الحشد الشعبي على مقاعد برلمانية، ولديها ميزانية تصل إلى ملياري دولار، وتعمل كمساعد للقوات المسلحة العراقية".وتابع الموقع: "هذا الأسبوع، وصل مبعوثون سعوديون وعمانيون إلى العاصمة اليمنية صنعاء للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع المسؤولين الحوثيين وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات هناك. ومع ذلك، فإن فكرة عملية السلام بين الدول التي تركز على إنهاء الحروب بالوكالة يمكن أن تكون مشكلة إذا حاولت تهميش الجهات الفاعلة أو التقليل من مرونتها ومقاومتها للتغيير. إسرائيل وإيران، على سبيل المثال، غارقة في حرب الظل التي تنتج ثورات في لبنان وسوريا والعراق".وأضاف الموقع: "في الأساس، من الصعب تصور سيناريو تقوم فيه إيران بإلغاء تعبئة حلفائها أو السيطرة عليهم. ففي سوريا وحدها، حشدت إيران وتواصل الإشراف على عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله وغيرهم من المقاتلين من العراق وباكستان وأفغانستان، الذين قاتلوا إلى جانب النظام السوري لهزيمة المتمردين وإنهاء الانتفاضة. ووضعت الصين مصداقيتها على المحك من خلال العمل كضامن للسلام بين المملكة العربية السعودية وإيران. ها هي بكين تدخل منطقة غير مقيدة حيث تمارس الجهات المسلحة غير الحكومية سلطة وشرعية أكبر، وبالتالي يمكنها تحديد معالم السلام في المنطقة. هنا، تفتقر بكين إلى الخبرة المؤسسية وسجل الإنجاز لإدارة تعقيدات بناء السلام".وختم الموقع، "يتم التعامل مع مثل هذه التعقيدات حقًا فقط، على المدى الطويل، من خلال الإصلاح الأمني والحوكمة الرشيدة، وهي عمليات تخفف من الآثار السياسية والإنسانية البعيدة المدى التي تعاني منها الجماعات المسلحة واقتصاد الحرب. في حين أن هذه تشكل أجزاء أساسية من المشاركة الغربية مع المنطقة، فمن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستحذو حذوها".