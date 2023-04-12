8 هزات في هذا البلد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أنه تم تسجيل ثماني هزات ضعيفة الشدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.وقال في بيان له اليوم: "ان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت مساء أمس وحتى الساعة ال7 من صباح اليوم، هزة في غرب وشمال غرب حمص ب 28 كم و4 هزات في لواء اسكندرون و 3 هزات فى تركيا".وأشار الى أن "جميع الهزات تراوحت مقدارها بين 2,1 و 3,7 درجات على مقياس ريختر وعلى أعماق مختلفة وصلت الى 38 كم.