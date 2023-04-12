الأعلى منذ 2017.. اليكم حصيلة ضحايا الهجرة عبر المتوسط هذا العام!

ذكرت "الحرة" أن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو أعلن أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، كاشفاً أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه. Advertisement وقال فيتورينو إن الفترة بين كانون الثاني وآذار 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017، وفقا لـ"فرانس برس". ولفت الى أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل". وأشار إلى "أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014"، وقال: "أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمرا عاديا".

والثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، وفقا لـ"رويترز".



وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.



وقال نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية: "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".



وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.



وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في أيلول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب "رويترز".



والاثنين، قادت قوات خفر السواحل عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.



وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر شباط، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.



وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية".