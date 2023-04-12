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عربي-دولي

وفد إيراني يصل إلى السعودية للتحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية

Lebanon 24
12-04-2023 | 07:04
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، عن وصول وفد ايراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات له إن "الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي".
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وأكد كنعاني أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.
 
 
وزار وفد فني سعودي طهران يوم السبت الماضي لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، وذلك إنفاذا لاتفاق البلدين مؤخرا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية.

وفي 10 آذار، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين. (العربية)
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