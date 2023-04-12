ترامب عن السباق الرئاسي: لن أنسحب مطلقاً

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تعهّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليل الثلاثاء، ب"عدم الانسحاب مطلقاً" من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشدداً على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.وقال ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إن لا شيء يمنعه من الترشح حتى "الإدانة". وأضاف لقناة "فوكس نيوز"، "لن أنسحب مطلقا"، مؤكداً "هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك".وشكك ترامب في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة بايدن البالغ 80 عاماً على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024. وقال: "لا أرى كيف يكون ذلك ممكنا"، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بالعمر (...) لا أعتقد أنه قادر على ذلك".وتابع: "لا أرى أن بامكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك". (العربية)