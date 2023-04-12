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عربي-دولي

هيرش: واشنطن تعد مسودة اتفاقية حول أوكرانيا "في حال هزيمة" روسيا

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:00
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قال الصحفي الأميركي المعروف سيمور هيرش، إن القيادة العسكرية الأميركية تعد مسودة اتفاقية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، والتي ستعرضها على روسيا "في حال هزيمتها".

وأضاف هيرش في مقالة نشرها على صفحته في منصة Substack: "أبلغني مصدر، أن هيئة أركان الجيش الأمريكي أوعزت قبل شهرين لأعضائها ووضعت أمامهم مهمة صياغة مسودة معاهدة لإنهاء الحرب لتقديمها للروس بعد هزيمتهم بالمعركة في أوكرانيا".
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وفي يوم 8 شباط الماضي، نشر هذا الصحفي الأمريكي نتائج تحقيقه الخاص في ملابسات التفجيرات التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وقال إن الولايات المتحدة دبرت هذا التخريب.

وكتب هيرش أن الغواصين الأمريكيين قاموا أثناء مناورات "Baltops" في صيف عام 2022 بتلغيم خطوط أنابيب الغاز، وبعد 3 أشهر قام الجانب النرويجي بتفجيرها. وتابع هيرش أن القرار حول إجراء هذه العملية اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد 9 أشهر من المناقشة مع مسؤولي الأمن الوطني في الإدارة الأمريكية. وفيما بعد أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ليست لديها أي صلة بتفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسية في العام الماضي. (روسيا اليوم)     

المصدر: روسيا اليوم
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