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انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق تونس

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:30
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أعلن خفر السواحل التونسي اليوم الأربعاء، انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق البلاد.
 
 
وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة فرانس برس: "تم إنقاذ 72 مهاجرًا وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء".
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يأتي ذلك، بعد 4 أيام من إعلان فقدان 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، من أصل 37 شخصا إثر غرق زورقهم الجمعة قبالة سواحل تونس.

وكانت السلطات أعلنت إنقاذ 17 منهم بحسب متحدث باسم محكمة صفاقس.

من جهته أعلن الحرس الوطني التونسي بوقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022. (روسيا اليوم)
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