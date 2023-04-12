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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري في السعودية في زيارة هي الأولى منذ 11 عامًا

Lebanon 24
12-04-2023 | 10:35
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صل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وهي الزيارة الاولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأنه سيتم خلال الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له في مطار جدة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.


وأكدت وكالة "واس" السعودية أن الزيارة جاءت لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إن المقداد وصل إلى المملكة بدعوة من الأمير فيصل بن فرحان، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى "حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها, وكذلك، تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا".
 
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المصدر: وكالات
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