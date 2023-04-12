Advertisement

صحة

أعراضه خطيرة.. إحذروا هذا الدواء المسكّن

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1056536-638169229229640234.png
Doc-P-1056536-638169229229640234.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تصنيف مادة زيلازين، المعروفة بـ "ترانك"، على أنها "تهديد صاعد"، للتمكن خصوصاً من الإفراج عن أموال لمكافحة المخدر الخطير الذي يغري المدمنين، بفعل سعره المنخفض.

وقال مدير مكتب مكافحة المخدرات في البيت الأبيض، راهول غوبتا خلال مؤتمر صحافي "هذه أول مرة في تاريخ أمتنا نصنف فيها مادة على أنها تهديد صاعد".
Advertisement

ونالت مادة زيلازين ترخيصاً كمسكن بيطري ومهدئ منذ عام 1972 من جانب الإدارة الأميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه)، لكن يقتصر ذلك على الاستخدامات الخاصة بالحيوانات.

لدى البشر، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه المادة إلى إبطاء التنفس ورفع معدل ضربات القلب إلى مستويات خطيرة، كما قد تسبب التهابات يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف.

وقال غوبتا إن تصنيف "تهديد الصاعد" يهدف إلى استخدام الأموال التي طلبها الرئيس جو بايدن من الكونغرس الأميركي في ميزانيته لعام 2024.

وأضاف "نحن بحاجة إلى دعم الكونغرس"، تفادياً لإعادة توجيه الأموال المرصودة إلى قضايا أخرى.

وعلى الحكومة، في غضون ثلاثة أشهر من هذا التصنيف، تقديم خطة عمل إلى الكونغرس، ستتناول مجالات عدة.

من بين هذه المجالات: زيادة الاختبارات لرصد هذا المخدر والتحليلات لفهم مصدره بشكل أفضل، لا سيما إذا تم تحويل مساره في الولايات المتحدة أو من الصين، من أجل تعزيز مكافحة تواجده المتزايد في السوق غير القانونية. وثمة أولوية أخرى هي البحث الطبي.

وقال راهول غوبتا "سنجمع خبراء وطنيين في هذا المجال لتوجيه الممارسة وتحديد أكثر الأساليب الواعدة لتحقيق الاستقرار السريري وإدارة سياسات المساعدة على الإقلاع عن تناول هذه المادة وبروتوكولات العلاج". (سكاي نيوز عربية) 

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:44 | 2023-04-13
04:30 | 2023-04-13
03:54 | 2023-04-13
03:41 | 2023-04-13
03:30 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website