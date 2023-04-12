بايدن: الحفاظ على السلام في إيرلندا الشمالية "أولوية قصوى" للقادة الأميركيين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحفاظ على السلام واتفاق الجمعة العظيمة في بلفاست يعتبر أولوية قصوى لقادة الولايات المتحدة.



وكانت الولايات المتحدة قد توسّطت في الاتفاق الذي حقّق السلام في هذا الجزء من المملكة المتحدة، إلّا أن أزمة سياسية جديدة مثلت اختارا لقوته مؤخرا.

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وقال بايدن في خطاب له بجامعة أولستر: "هذا شيء يوحّد واشنطن، ويوحّد أميركا". وذلك في أول زيارة له كرئيس لايرلندا الشمالية.



وشدّد بايدن على أنّه بإمكان الاستثمار الأمريكي دفع النمو الاقتصادي - خاصة إذا حلّت الفصائل السياسية في بلفاست مشكلة جمود عرقلت حكومتها. (روسيا اليوم)