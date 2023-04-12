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عربي-دولي

الطاقة الذرية الإيرانية: الولايات المتحدة سعت لشراء الماء الثقيل من بلادنا

Lebanon 24
12-04-2023 | 15:30
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قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وفي فترة معينة كان الأميركيون يتطلعون لشرائه منا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بهروز كمالوندي أن هناك وثائق تؤكد أن الأميركيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم.
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وأكد كمالوندي أن هناك مجالات أخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، أهمها قطاع الزراعة، وأنه بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى إيران، فإن ثلث أو ربع المنتجات الزراعية دمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".
وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن العالم يقوم بأبحاث رفيعة ومكثفة في مجال الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن إيران الأفضل ومن الرائدين في هذا المجال. (سبوتنيك) 
 
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