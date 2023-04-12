موسكو: احتمال تمديد اتفاقية شحن الحبوب "ضئيل"

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أعلنت موسكو أن آفاق تمديد اتفاقية الحبوب غير جيدة، لأن الشق الروسي من الصفقة معطل، ولم يتم تنفيذه إلى الآن.وقال متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن احتمال تمديد الاتفاقية من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود يبدو ضئيلا في الوضع الراهن.وعزا بيسكوف -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء- ذلك إلى أن الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقية شحن الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن؛ في إشارة إلى عدم إزالة القيود التي فرضت على صادرات موسكو من الأسمدة والمنتجات الغذائية.وتابع "الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاق لم يتم تنفيذه، ولا يمكن لأي اتفاق أن يقف على ساق واحدة، بل يجب أن يقف على ساقين، ولذلك فإن إمكانية تمديد الاتفاق ضئيلة في الوضع الحالي".وذكر أن بلاده تدرك المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لتفعيل الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاقية. (الجزيرة)