حُسم الأمر... هل سيحضر الأمير هاري وميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز؟

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أعلن قصر باكينغهام، اليوم الأربعاء، أن الأمير هاري، المنسحب من النظام الملكي البريطاني، سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار في وستمنستر أبي في لندن، لكن من دون زوجته ميغان وطفليهما.وكتب القصر في بيان: "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 أيار"، مشيراً إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت". (العربية)