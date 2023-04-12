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عربي-دولي

دولة أوروبية تكشف عدد الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون للتدريبات على أراضيها

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:59
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قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن أكثر من ألف جندي أوكراني يخضعون للتدريبات العسكرية على الأراضي الإسبانية، مؤكدة أن مدريد لن تتوقف عن دعم كييف.
 
وأضافت روبلز خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرها الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قائلة: "سنواصل تدريب القوات الأوكرانية، وقد أنهينا تدريب 1000 مجند أوكراني في إسبانيا، وباشرنا بتدريب مجموعة جديدة تتكون من ذات العدد".
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وأكدت روبلز أن أوكرانيا ستستلم نهاية الشهر الجاري، 6 دبابات إسبانية من طراز Leopard 2A4، و20 ناقلة جند مدرعة، مقدمة من إسبانيا. (روسيا اليوم)  
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