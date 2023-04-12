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إقتصاد

هل ندم إيلون ماسك لشرائه "تويتر"؟

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:00
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قال الملياردير إيلون ماسك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن امتلاك وإدارة تويتر "مؤلم للغاية" لكن شركة التواصل الاجتماعي تعمل الآن بشكل أفضل من ذي قبل، بعد أن استحوذ عليها أواخر العام الماضي.
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واستحوذ ماسك على تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، وشملت تغييرات أجراها إلغاء قسم الاتصالات بالشركة.

وقال الملياردير إن المعلنين الذين تجنبوا المنصة في أعقاب استحواذ ماسك عليها، عادوا في الغالب، إلا أنه لم يقدم التفاصيل.

وبعد امتلاك المنصة، نفذ ماسك عمليات تسريح جماعي للعمال سعياً لخفض التكاليف. وعن هذا الموضوع قال أمس إن القوى العاملة في تويتر تقلصت إلى نحو 1500 موظف بدلاً من حوالي 8000 في السابق، واصفاً ذلك بأنه "كان أمراً يجب القيام به".

وأضاف: "الأمر ليس ممتعاً على الإطلاق. الشركة كانت ستفلس إن لم نخفض التكاليف على الفور.. هذا ليس موقفاً لا يتم الاهتمام به.. إنه يشبه غرق سفينة بأكملها.. حينها لن يحصل أحد على وظيفة".

ولدى سؤاله عما إذا كان نادمًا على شراء الشركة، قال إنه أمر كان "يجب القيام به". (العربية)

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