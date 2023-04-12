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عربي-دولي

ماكرون يرد على ترامب: حلفاء لواشنطن ولسنا أتباع

Lebanon 24
12-04-2023 | 13:18
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شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني أن تكون "تابعا لها"، مؤكدا تمسّكه بتصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بشأن تايوان.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في أمستردام "أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا ... ولا يعني أنه لم يعد من حقّك أن يكون لك تفكيرك الخاص"، مضيفا أن "فرنسا تؤيّد الوضع القائم في تايوان" و"تؤيد سياسة الصين الواحدة والتوصّل لتسوية سلمية للوضع".
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وفي وقت سابق، أكّد مصدر دبلوماسي فرنسي، الأربعاء، أنّ باريس حليف "موثوق به" لواشنطن لكنّها ليست "تابعة" لها.

وقال المصدر: "نحن لسنا من أتباع الولايات المتّحدة لسبب بسيط وهو أنّ الرئيس يريد السيادة الأوروبية"، مضيفاً: "نحن حلفاء للولايات المتحدة، موثوق بهم وأقوياء وملتزمون، لكنّنا حلفاء نتّخذ قراراتنا بأنفسنا".

وشدّد المصدر الدبلوماسي على عدم تضاؤل اهتمام فرنسا بالتوترات حول تايوان في وقت أجرت فيه الصين تدريبات عسكرية في إطار تشديد الضغوط على الجزيرة.

وتابع المصدر: "لم يقل الرئيس إنّنا غير مهتمّين بأمن تايوان، ولم يقل إنّنا لن نكون حاضرين للدفاع عن إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة".

وأضاف أنّ فرقاطة فرنسية عبرت مضيق تايوان بالتزامن مع التدريبات العكسرية الصينية.

وردّاً على أولئك الذين اعتبروا أنّ ماكرون يحمّل بتصريحاته الأميركيين المسؤولية الأكبر عن التوترات في المنطقة، قال الدبلوماسي الفرنسي: إنّ "رئيس الدولة يعلم أنّ جو بايدن لا يريد الحرب".
 
وتابع أنّ ماكرون خلال زيارته الصين الأسبوع الماضي "أبلغه الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يؤيد حلا سلميا وبأنه ليس مستعجلاً في ملف تايوان".

وندّد المصدر بـ"كلمات بذيئة" وجّهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لماكرون بعد زيارة الأخير للصين. وقال ترامب: "ماكرون، وهو صديق، يتذلّل للصين".

وردّ الدبلوماسي قائلاً إنّ ترامب خلال "زيارته الجميلة" للمدينة المحرّمة في العام 2019 قال: "لا يمكنني أن ألوم الصين". (العربية) 

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