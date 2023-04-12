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عربي-دولي

"الأشياء انقلبت رأسا على عقب"... عاصفة قويّة تضرب السعوديّة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
12-04-2023 | 15:02
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أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الحدود السعودية الشمالية لعواصف ورياح شديدة، اجتاحت البر وتسببت بأضرار كبيرة.

وتوقّع "المركز الوطني للأرصاد" في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما توقّع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح ناشطة.
 
 
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لأضرار العاصفة، حيث انقلبت سيارات، بسبب الرياح القويّة.
 
 
بدوره، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة. (روسيا اليوم)
 
 
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