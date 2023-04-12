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عربي-دولي

عقوبات أميركية وبريطانية على مقربين من أثرياء روس... من شملت؟

Lebanon 24
12-04-2023 | 15:44
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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأربعاء، فرض عقوبات على مقرّبين من أثرياء روس، بينهم أفراد من دائرة رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، وذلك لمساعدتهم هؤلاء الأوليغارشيين على إخفاء أموالهم، وفق فرانس برس.
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وأضاف البلدان معا عشرات الشخصيات والشركات إلى قائمتي العقوبات في محاولة لعرقلة أنشطة الشخصيات النافذة المتّهمة بدعم حكومة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وحربه على أوكرانيا. 

وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على شركات في هونغ كونغ وتركيا والإمارات قالت إنها تبيع طائرات مسيّرة وإلكترونيات، بما في ذلك أشباه موصلات أميركية الصنع، لقطاع الدفاع الروسي. 

واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية خصوصا شركة "هيد أيروسبيس تكنولوجي" الصينية التي قالت إنها تبيع صور الأقمار الاصطناعية لمجموعة "فاغنر" العسكرية، وأدرجت في القائمة السوداء أيضا مجموعة "باتريوت بي أم سي"، وهي ميليشيا روسية خاصة أخرى قالت إنها مرتبطة بوزير الدفاع سيرغي شويغو.

ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات البريطانية الجديدة ديميتريس يوانيدس، وخريستودولوس فاسيليادس، وهما مواطنان قبرصيان. 

وأوضحت لندن أن الأول أنشأ هياكل وصناديق استثمارية في الخارج استخدمها رومان أبراموفيتش لإخفاء 760 مليون جنيه إسترليني قبل أن تُفرض عليه عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية شباط 2022. 

وتستهدف العقوبات البريطانية أيضا هياكل عديدة تابعة لشبكة أليشر عثمانوف، فضلا عن أفراد من عائلات أثرياء روس آخرين.

وحذر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان من أنّه "لا يوجد مكان للاختباء فيه".

وقال كليفرلي إن المملكة المتحدة ستحرم "النخبة الروسية" من أصول اعتقدوا "أنهم نجحوا في إخفائها". (الحرة)
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