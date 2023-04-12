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عربي-دولي

السفارة الايرانية لدى السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات (صورة)

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:07
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أعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.
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وذكرت "تسنيم" أن مراسل "رويترز" أفاد بأن أبواب مجمع السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أثناء تفتيش الوفد الإيراني وشوهدت أمامه سيارة بيضاء.
 
 
واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول وفد ايراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة. (روسيا اليوم)
 
 
السفارة الايرانية لدى السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات (صورة)
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