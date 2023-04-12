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عربي-دولي

جريمة مروّعة في دولة عربيّة... طعن "عديله" 20 مرّة!

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:22
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لقي ناصر وحيد السيد إبراهيم، وهو سائق توكتوك مصرعه على يد عديله، الذي وجه 20 طعنة نافذة للمغدور بسلاح أبيض، في قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، في مصر. (روسيا اليوم)
 
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