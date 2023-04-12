جريمة مروّعة في دولة عربيّة... طعن "عديله" 20 مرّة!

لقي ناصر وحيد السيد إبراهيم، وهو سائق توكتوك مصرعه على يد عديله، الذي وجه 20 طعنة نافذة للمغدور بسلاح أبيض، في قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، في مصر. (روسيا اليوم)

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