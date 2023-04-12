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شي جينبينغ يدعو جيش الصين للاستعداد لقتال فعلي

Lebanon 24
12-04-2023 | 17:00
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وسط أجواء العسكرة التي تجتاح منطقة شمال شرق آسيا، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجيش إلى الاستعداد لقتال فعلي، في حين تستعد بلاده لفرض حظر جوي جزئي فوق شمال تايوان، في خطوة تُظهر من خلالها بكين ممارستها السيادة على الأجزاء التايوانية. مع استمرار التوتر العسكري حول تايوان، رغم إعلان بكين اختتام تدريبات عسكرية، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ القوات المسلحة، أمس، إلى تعزيز تدريباتها، استعداداً لقتال فعلي.
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وقال جينبينغ، خلال زيارته قاعدة بحرية في جنوب الصين: "سندافع عن سيادتنا الإقليمية وحقوقنا البحرية، ونسعى جاهدين للحفاظ على الاستقرار بالمناطق المجاورة"، مضيفاً: "قواتنا ستعزز التدريب العسكري القتالي".
وفي خطوة تُظهر استعراضا للقوة، تخطط الصين لفرض منطقة حظر طيران من جانب واحد شمال تايوان يوم الأحد، وهو ما سيؤثر على ما بين 60 و70 بالمئة من الرحلات الجوية بين شمال وجنوب شرق آسيا، وكذلك الرحلات الجوية بين تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وأميركا الشمالية، حسب التقديرات.
وأكد الجيش التايواني أن منطقة الحظر الجوي ستكون ضمن منطقة تحديد الدفاع الجوي له على بُعد 85 ميلاً بحرياً من شمال الجزيرة. وأعلنت وزارة النقل التايوانية أن الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها العديد من المسارات الدولية، بذريعة أنشطة فضائية.
استمرار الضغط وفي تأكيد لاستمرار التصعيد، بعد لقاء رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأميركي، أشارت الصين، أمس، إلى أنها ستواصل الضغط على تايوان بعد التدريبات العسكرية الواسعة النطاق التي أجرتها أخيرا.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الشؤون التايوانية في بكين، تشو فنغليان: "لن نترك أي مجال لأي صورة من صور الأنشطة الانفصالية التايوانية، مؤكدة أن التدريبات كانت بمنزلة تحذير صارم لمن يدعو إلى الاستقلال في تايوان وللتدخل الأجنبي".
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