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عربي-دولي

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

Lebanon 24
12-04-2023 | 18:00
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عقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ترأس وفد مملكة البحرين سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.
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وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
كما تقرّر إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961م، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
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