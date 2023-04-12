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عربي-دولي

دمشق تعيّن سفيراً في تونس عشية اجتماع عربي لإعادتها إلى الجامعة

Lebanon 24
12-04-2023 | 18:30
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تعتزم دمشق تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت منذ بداية النزاع في سورية، حسبما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
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ويأتي تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، في وقت تشهد سورية انفتاحاً غير مسبوق تجاهها من دول عربية عدة خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في فبراير.
وأتى البيان المشترك بين دمشق وتونس قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق يعقد الجمعة في مدينة جدّة للبحث في وجهات النظر تجاه عودة سورية إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع منذ 2012.
وقالت 9 مصادر سورية وإيرانية وإسرائيلية وغربية لـ "رويترز" إن إيران استخدمت رحلات الإغاثة من الزلزال لجلب أسلحة ومعدات عسكرية إلى حليفتها الاستراتيجية سورية.
وذكرت المصادر أن الهدف هو تعزيز دفاعات إيران ضد إسرائيل في سورية ودعم الرئيس بشار الأسد.
وقالت إنه بعد زلزال السادس من فبراير في شمال سورية وتركيا، بدأت مئات الرحلات الجوية من إيران في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية لتوصيل الإمدادات، واستمر ذلك 7 أسابيع.
وذكر مصدران إقليميان ومصدر مخابرات غربي أن الإمدادات تضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري الذي مدت به إيران دمشق في حربها الأهلية. وقالت مصادر إقليمية لـ «رويترز» إن إسرائيل سرعان ما علمت بتدفق الأسلحة إلى سورية وأطلقت حملة شرسة للتصدي لذلك.

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