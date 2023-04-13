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عربي-دولي

عودة الشتاء في عز الربيع: الحرارة انخفضت 12 درجة.. هذا ما يحصل في بلد عربي

Lebanon 24
13-04-2023 | 00:30
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في أجواء شتوية غير معتادة في هذا الوقت من العام، تشهد مصر تساقط أمطار غزيرة على معظم المحافظات وسط انخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة وتقلبات مستمرة للطقس.

وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الطقس سيبدأ التحسن منتصف نهار الخميس.
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واستمر سقوط الأمطار لعدة ساعات على القاهرة والجيزة، فيما لا تزال بعض المحافظات خصوصا الشمالية تشهد سقوطا متقطعا للأمطار ورياحا باردة.

ولم تسجل السلطات حدوث أضرار بشرية أو مادية بسبب التقلبات الجوية، كما لم يتم الإعلان عن تعطيل الدراسة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الصناعية خلال الساعات الماضية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.


ما السبب؟ ومتى يعتدل الطقس؟
رئيس الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية هشام طاحون، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" ان ما حدث من تقلبات جوية وعودة للأجواء الشتوية في مصر أمس الأربعاء كان بسبب منخفض جوي قادم من دول البحر الأحمر على شمال وجنوب سيناء، التقى بآخر قادم من جنوب أوروبا على السواحل الشمالية للبلاد.

وستشهد معظم أنحاء مصر تحسنا في الأحوال الجوية ابتداء من منتصف نهار الخميس، كما أكد.

وأشار إلى ان معظم أنحاء البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الأربعاء، وصلت إلى 12 درجة مئوية في القاهرة وأقل من ذلك في المحافظات الساحلية، مضيفا ان درجات الحرارة ستعود لمعدلها الطبيعي المعروف في فصل الربيع ابتداء من الجمعة، حيث سيكون الطقس معتدلا تماما.(سكاي نيوز)




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