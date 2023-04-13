عمره أقل من 18 عاماً ويُحب "الله والأسلحة".. هذا هو مسرب الوثائق السرية الأميركية!

Advertisement

وأخيرا كُشفت معلومات عن المسؤول عن تسريب الوثائق السرية الأميركية، في الحادث الذي تسبب بحرج ديبلوماسي ومخاطر أمنية كبيرة للولايات المتحدة.وأصبح التسريب، الذي يعرف بتسريب Discord نسبة إلى البرنامج الذي تمت مشاركة الوثائق عبره، واحدا من أكبر الكوابيس الديبلوماسية والأمنية لواشنطن هذا العام، حيث تم تسريب عشرات الوثائق السرية للغاية على الإنترنت، والتي تكشف عن معلومات حساسة مخصصة لكبار القادة العسكريين والاستخباراتيين.ووفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فإن مسرب الوثائق السرية هو شاب أميركي قام بمشاركتها مع مجموعة من معارفه الذين يتشابهون معه في الميول والاهتمام بنظريات المؤامرة.ويقول التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، إن الوثائق تمت مشاركتها مع مجموعة من نحو عشرين فردا، معظمهم من الرجال والشباب "يجمعهم حب البنادق والمعدات العسكرية والله"، وموجودة على تطبيق Discord للمراسلة الذي يتكون مشتركوه بأغلبيتهم من محبي ألعاب الفيديو.وبحسب التقرير فإن الوثائق نشرها العام الماضي رجل يدعى OG، قال لزملائه في المجموعة إنه حصل عليها خلال عمله في قاعدة عسكرية لم يحددها.وتحدث أحد أفراد المجموعة لواشنطن بوست قائلا إن الرجل، الذي يتم التعامل معه على أنه "زعيم" المجموعة ويعرف وسطهم بأنه مطلع على الأسرار العسكرية، نشر مئات الرسائل طوال أشهر، منها مقتطفات استخبارية سرية.وبحسب الصحيفة فإن OG قال لرفاقه إنه نسخ الكثير من تلك الوثائق باليد، لأنها موجودة في أماكن يحظر على داخليها حمل الهواتف أو الأجهزة الإليكترونية.وقال المتحدث، الذي لم تكشف واشنطن بوست هويته، إن OG أبلغهم بوجود وثائق سرية للغاية حول مكان وتحركات قادة سياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية عن القوات العسكرية، وتحليلات جيوسياسية، وتحليلات عن جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في نتائج الانتخابات.ويبدو، بحسب مصدر الصحيفة، إن OG قدر أن نشر الأسرار المكتوبة باليد يستغرق الكثير من الوقت، لهذا بدأ الأسبوع الماضي بنشر مئات الصور للوثائق التي كان يتحدث عنها، والتي أدت إلى مشاكل ديبلوماسية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة.والمصدر، بحسب الصحيفة يبلغ من العمر أقل من 18 عاما، وهو عمر مقارب لكثيرين من أقرانه داخل هذه المجموعة.تحتوي الوثائق على تقييمات لتقدم الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك معلومات تكتيكية دقيقة في ساحة المعركة.وهي تكشف عن مخاوف عميقة بشأن مسار الحرب وقدرة كييف على شن هجوم ناجح ضد القوات الروسية. كما أنها تظهر مدى اختراق الولايات المتحدة للجيش الروسي.وتتضمن الملفات ملخصات للاستخبارات حول محادثات رفيعة المستوى بين قادة العالم، بالإضافة إلى معلومات حول تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة للتجسس.وتشمل أيضا معلومات استخباراتية عن كل من الحلفاء والخصوم، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية، وكذلك بريطانيا وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل، ومصر.قال عضوان في المجموعة لواشنطن بوست، إنهما يعرفان الاسم الحقيقي لـ OG وكذلك الولاية التي يعيش ويعمل فيها لكنهما رفضا مشاركة هذه المعلومات.وفي مقطع فيديو، قالت واشنطن بوست إنها اطلعت عليه، يقف الرجل الذي قال العضو إنه OG في ميدان للرماية، مرتديا نظارات السلامة وأغطية الأذن ويحمل بندقية كبيرة، ويصرخ بسلسلة من الإهانات العنصرية والمعادية للسامية في الكاميرا، ثم يطلق عدة طلقات على الهدف.(الحرة)