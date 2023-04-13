هاري سيحضر تتويج والده تشارلز.. ماذا عن ميغان؟





وكتب القصر في بيان "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 أيار"، مشيراً إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".

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وكان ناطق باسم الزوجين، اللذين انتقلا للعيش في الولايات المتحدة بعدما انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، قال الشهر الماضي إن هاري وميغان "تلقيا مؤخراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج". أعلن قصر باكينغهام، أن الأمير هاري، المنسحب من النظام الملكي البريطاني، سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار في وستمنستر أبي في لندن، لكن من دون زوجته ميغان وطفليهما.وكتب القصر في بيان "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 أيار"، مشيراً إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".وكان ناطق باسم الزوجين، اللذين انتقلا للعيش في الولايات المتحدة بعدما انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، قال الشهر الماضي إن هاري وميغان "تلقيا مؤخراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج".

وأثار احتمال عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأشهر الأخيرة، في أعقاب الهجمات الشرسة التي شنها الزوجان على العائلة المالكة.



فبعد عرض فيلم وثائقي بشأنه على نتفليكس في كانون الأول، أصدر هاري كتاب مذكراته المثير للجدل "سبير" ("الاحتياطي") في أوائل شهر كانون الثاني، تحدث فيه عن تناوله المخدرات والكحول خلال المراهقة، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.



وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته في أيلول الماضي، رسمياً في احتفال باذخ في السادس من أيار سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.



وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة "غداء كبيرة" ومبادرة تطوعية، فضلاً عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية.



ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 أيار مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغن، آرتشي.