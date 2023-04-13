لماذا يدعو الايرانيون للحرب مع أذربيجان؟

Advertisement

دائماً ما كانت العلاقات بين طهران وباكو متوترة. لكن منذ 27 كانون الثاني، أدى الهجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران والذي أسفر عن مقتل ضابط أمن، إلى تدهور العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر. واتهم رئيس الجمهورية في أذربيجان إلهام علييف، الدولة الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "تتمثل المشكلة الأكبر في علاقة باكو الودية مع إسرائيل. ومما يزيد التوتر محاولة اغتيال جان فاضل مصطفى، النائب الأذربيجاني المنتقد للنفوذ الإيراني، الشهر الماضي. كما اعتقلت أذربيجان مؤخرًا ثمانية أشخاص بتهمة التجسس لصالح طهران. قبل كل هذا، في تشرين الأول، قالت المخابرات الإيرانية إن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على ضريح شاهشيراغ في مدينة شيراز الجنوبية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا، كان مواطنًا أذربيجانيًا".وتابع الموقع، "لهذا العداء جذور عميقة. يشير بعض الإيرانيين إلى جمهورية أذربيجان باسم "جمهورية باكو"، في إشارة إلى الأراضي التاريخية لأذربيجان التي تضم مقاطعتين في شمال إيران. وفقدت إيران السيطرة على مناطق القوقاز المختلفة في أوائل القرن التاسع عشر بعد الحروب مع روسيا، بما في ذلك العصر الحديث أذربيجان وجورجيا وداغستان وأرمينيا وإغدير في تركيا. ولا تزال الاتفاقيات التي أدت إلى التنازلات عن تلك الأراضي تثير غضب القوميين الإيرانيين، وعادة ما يُستشهد بها لانتقاد العقود أو الصفقات السيئة".وأضاف الموقع، "غيرت حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020 اللعبة على الحدود الشمالية لإيران. فقد كانت المنطقة الجبلية لمدة ثلاثة عقود في أيدي الأرمن، قبل أن تغزوها أذربيجان باستخدام أسلحة تركية وإسرائيلية متقدمة. وأثارت عملية إعادة التنظيم الجيوسياسية تلك إيران، التي أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن تأثير التسوية المدعومة من روسيا على مصالحها الوطنية. وأحد الأمثلة على ذلك هو التحذيرات الصادرة عن الجيش الإيراني والسلطات الأخرى بشأن تعطيل طرق عبور البضائع الإيرانية إلى روسيا، والتغييرات المحتملة على الحدود بين إيران وأرمينيا مع فتح طريق ممر زانجيزور".وتابع الموقع، "ومع ذلك، فإن لافتتاحه القدرة على تغيير المشهد الجيوسياسي للمنطقة بشكل جذري، مع تداعيات محتملة على الأمن القومي الإيراني والمصالح الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، نشرت السلطات الإيرانية الجيش وأجرت ممارسات عسكرية على الحدود الأذربيجانية، بينما أعربت عن مخاوفها بشأن هذه التغييرات ودعت إلى توخي الحذر والنظر المتأني في تداعياتها. كما وتعارض أرمينيا بشدة هذا المخطط".وبحسب الموقع، "تم تصميم طريق عبور ممر زانجيزور أيضًا لربط تركيا وأذربيجان وآسيا الوسطى معًا، وهي منطقة تصفها أنقرة وباكو بأنها "العالم التركي". "هذا الممر يعبر حدود إيران مع أرمينيا، وتنفيذه يعني إزالة إيران من الجغرافيا السياسية للقوقاز"، كما يقول محلل السياسة الخارجية المقيم في طهران، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وأضاف: "يمكن أن يكون هذا الإجراء مقدمة لاحتلال مقاطعة سيونيك في أرمينيا، وهي المقاطعة التي يمر عبرها ممر زانجيزور. تقع الحدود بين إيران وأرمينيا بأكملها داخل مقاطعة سيونيك، وضم هذه المقاطعة إلى جمهورية أذربيجان يعني الإزالة الكاملة للحدود بين إيران وأرمينيا".وتابع الموقع، "ووفقًا للمحلل، إذا وقعت منطقة زانجيزور، كما يُعرف أيضًا باسم سيونيك، في أيدي باكو "كل شيء يصبح بين أيديهم". وحذر من أنه سيكون لأذربيجان وتركيا السيطرة على طرق التجارة الحيوية، ويمكنهما قطع إيران عن أوروبا في أي وقت تريده. وأضاف: "طريق إيران إلى أوروبا يمر عبر أرمينيا وأذربيجان وتركيا". وتابع قائلاً: "من ناحية أخرى، عندما يرتبط العالم التركي، ستفقد إيران آسيا الوسطى بأكملها، وهذه كارثة بالنسبة لإيران".وبحسب الموقع، "يعتقد بعض الإيرانيين أن بلادهم ليست قوية بما فيه الكفاية. قال ناشط سياسي قومي يقيم في مدينة تبريز الشمالية الغربية للموقع: "إنني أشعر بقلق بالغ من أنه إذا لم تتخذ الجمهورية الإسلامية أي إجراء، في غضون السنوات الخمس المقبلة، سيحتاج الناس في طهران ومناطق أخرى إلى تأشيرات لزيارة مقاطعات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية". وقال الناشط: "خلال حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، كان ينبغي على الجمهورية الإسلامية أن تدعم أرمينيا، وهذا في مصلحتنا الوطنية. لكن عوضاً عن ذلك، دعموا أذربيجان". وأضاف أن نهج الجمهورية الإسلامية تجاه باكو، المسمى "الأمة"، ينظر إلى أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية على أنها أرض إسلامية".شبح اسرائيلوبحسب الموقع، "يشعر المسؤولون والمحللون الإيرانيون بقلق متزايد بشأن تأثير إسرائيل على سياسة أذربيجان تجاه إيران. وقال محلل للسياسة الخارجية في تبريز للموقع إن إسرائيل تريد زيادة التوتر وانعدام الأمن على طول الحدود الشمالية الغربية لإيران. وأضاف: "إن وجود إسرائيل ونفوذها في أذربيجان يخدم غرضين رئيسيين: أولاً، يُظهر قوة نفوذ إسرائيل بين السكان، الذين يغلب عليهم الشيعة ومن أصل إيراني. وثانيًا، تسعى إسرائيل إلى استغلال خطوط الصدع الإثني وخلق حساسيات زائفة لتفاقم التوترات القائمة بين إيران وأذربيجان"."وتابع الموقع، "قال دبلوماسي إيراني سابق للموقع إن إسرائيل تلعب أيضًا دورًا في سياسات أذربيجان العدوانية تجاه أرمينيا، على الرغم من أنها تحافظ على تعاون استخباراتي سري مع كلا البلدين. ولا يتوقع المحللون حدوث صراع في أي وقت قريب. وكما قال خبير في السياسة الخارجية الإيرانية للموقع: "أي صراع سيفيد إسرائيل، والجمهورية الإسلامية بحاجة إلى الصبر".وختم الموقع، "واعترف الخبير بأن هذا الصراع سيكون خطيراً للغاية، وقد تجد طهران أنها تستطيع فعلاً أن تكبح تحركات أذربيجان إذا طورت علاقة أقوى مع واشنطن".