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عربي-دولي

فيديو غريب ينتشر.. صاعقة تضرب سيارة شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
13-04-2023 | 02:53
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انتشر مشهد غريب لصاعقة رعدية قوية تضرب سيارة في إحدى المناطق السعودية، ما أثار حيرة مستخدمي مواقع التواصل.

فقد أظهر الفيديو صاعقة تضرب مركبة كانت تقل مجموعة من الشباب في رحلة برية على ما يبدو، إلا أن قائدها نجا.
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وقال المتحدث في المقطه الرائج، إن الصاعقة نزلت على عمود الإشارة "الإريل" الخاص بجهاز التواصل للرحلات البرية، والذي تم تركيبه في أعلى السيارة، كما ضربت المرآة، فسحبت الكهرباء من السيارة.

في حين بدت مجموعة من الشباب مجتمعين على جلسة فطور بالقرب من جريان أحد السيول.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيما تباينت ردود الأفعال والآراء حول واقعية المشهد، لاسيما أنه لا يصدق، ورجح الكثيرون أن يكون مركباً.

وتشهد معظم مناطق السعودية، خلال هذه الأيام عواصف رعدية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء 18 نيسان. (العربية)


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