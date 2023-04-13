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ترامب يصل مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك

Lebanon 24
13-04-2023 | 03:54
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس.

ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في أيلول، ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية. ورفع ترامب دعوى أيضاً على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.
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وفي آذار، طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى ستة أشهر وقال إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات "الهائلة" من المواد بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

وقال ترامب على منشور آخر على (تروث سوشيال) الخميس، "سأتمكن أخيراً من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم".
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