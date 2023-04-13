17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
3
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
4 سيناريوهات غير مُتوقعة لحرب روسيا - أوكرانيا.. وثيقة مسرّبة تكشفها
Lebanon 24
13-04-2023
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت وثيقة سريّة أميركيّة ضمن وثائق البنتاغون المسربة مؤخراً، 4 سيناريوهات افتراضية بشأن مستقبل الصراع والحرب الروسية في أوكرانيا، على ضوء استمرار الأزمة التي بدأت بإعلان موسكو عمليات عسكرية في شباط من العام الماضي.
Advertisement
وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على وثيقة استخباراتية سرية تكشف أنّ التحليل الذي أجرته وكالة الاستخبارات الأميركية حددت 4 سيناريوهات "غير متوقعة" يمكن أن تؤثر على مسار الصراع في أوكرانيا، وتشمل مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإزاحة القيادة داخل القوات المسلحة الروسية، وضربات أوكرانية على الكرملين.
وتقول الوثيقة إن الحرب ستظل على الأرجح مطولة، لكنها تصف كيف يمكن أن يؤدي كل سيناريو "غير متوقع" إلى تصعيد في أوكرانيا، أو إنهاء تفاوضي للصراع أو ليس له تأثير جوهري على مسار الحرب.
والوثيقة عبارة عن منتج نموذجي إلى حد ما تم إنشاؤه بواسطة وكالات الاستخبارات، ومصمم لمساعدة ضباط الجيش أو صانعي السياسات أو المشرعين على التفكير في النتائج المحتملة للأحداث الكبرى أثناء تقييمهم لخياراتهم.
وتحمل الوثيقة علامة "RELIDO"، مما يشير إلى أن قرار الإفراج عن المعلومات لشركاء أجانب، على سبيل المثال يقع على عاتق بعض كبار المسؤولين.
ويعود تاريخ الوثيقة إلى 24 شباط وتحمل علامة "سنة واحدة"، مما يشير إلى أن التحليل كان يجري بعد عام من بداية الغزو.
ويوضح 1 من 4 سيناريوهات افتراضية ما يمكن أن يحدث إذا ضربت أوكرانيا الكرملين، وما يمكن أن يؤدي الحدث إلى تصعيد، مع استجابة بوتين للاحتجاج العام من خلال إطلاق تعبئة عسكرية واسعة النطاق والنظر في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. إلأ أنه مع ذلك، فإن هناك إمكانية إلى أن تدفع مخاوف الجمهور بوتين للتفاوض على تسوية للحرب.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة بشكل خاص من توجيه ضربة محتملة لموسكو من قبل أوكرانيا لأن مثل تلك الضربة قد تؤدي إلى تصعيد دراماتيكي من قبل روسيا، وإن مخاطر مثل هذا الهجوم من قبل أوكرانيا هي أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة مترددة في تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وفقا للصحيفة.
وامتنع مسؤولون أميركيون عن الإفصاح عمَّا إذا كانت الوثيقة حقيقية لكنهم لم يشككوا في صحتها، والوثيقة مشابهة لتلك التي أنتجها فريق البنتاغون المشترك والتي أقر المسؤولون بأنها حقيقية.
كذلك، حذر المسؤولون الأميركيون من أنَّ الوثائق المسربة قديمة، وفي كثير من الحالات لا تمثل التقييمات الحالية لوكالات المخابرات المختلفة.
وتتضمن الوثيقة الثانية شديدة السرية التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن المفاوضات بشأن أسعار الوقود الروسي في أفريقيا.
وفقا للوثيقة، المؤرخة في 17 شباط، كانت السلطات المالية في ذلك الوقت غير راضية عن أسعار الوقود وكانت تواصل التفاوض مع وزارة الطاقة الروسية وممثلي "Africa Politology"، وهي كيان مرتبط بشركة فاغنر العسكرية الخاصة.
ويأتي هذا التراجع الواضح للأسعار في وقت أصبحت فيه السوق الأفريقية للوقود ذات أهمية متزايدة لروسيا لأن فرض الغرب حد أقصى للأسعار، واستمرار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية المكررة يتسببان في تقليص تدفقات الإيرادات المتاحة.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
01:45 | 2023-04-14
14/04/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
02:51 | 2023-04-14
14/04/2023 02:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
09:00 | 2023-04-14
14/04/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:56 | 2023-04-14
14/04/2023 02:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
06:44 | 2023-04-14
14/04/2023 06:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:13 | 2023-04-14
المحكمة العليا الأميركية تُزيل موقتاً القيود على حبوب الإجهاض
16:59 | 2023-04-14
دونيتسك: القوات الأوكرانية دمرت أكثر من 70 كنيسة في دونباس
16:30 | 2023-04-14
رئيس وزراء بولندا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات
16:27 | 2023-04-14
بدء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون في جدّة
16:00 | 2023-04-14
مالي... بين فكي نفوذ داعش وانتهاكات "فاغنر"
15:30 | 2023-04-14
ثروة برنارد أرنو تقفز 12 مليار دولار في يوم واحد!
فيديو
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
15/04/2023 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
15/04/2023 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
15/04/2023 00:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact