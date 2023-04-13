Advertisement

عربي-دولي

بعد الكشف عن هويته: مسرّب وثائق البنتاغون يحذر أصدقاءه: احذفوا كل ما يتعلق بي!

Lebanon 24
13-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1056713-638169805929948482.png
Doc-P-1056713-638169805929948482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط تعهّد السلطات الأميركية بكشف الفاعل مؤكدة أنها تتعامل مع قضية تسريب الوثائق بالسرية بكل جدية، أطلّت بعض المعلومات عن المنفّذ.

فبعدما تبين أنه شاب أميركي عشريني، بدأ مشواره مع 20 من رفاقه ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة، كشف مصدر مقرب من الفاعل أن الأخير بات مرتبكاً للغاية بعد افتضاح أمر التسريبات.
Advertisement

في حالة ذهول شديد
وأضاف المصدر الذي تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" رافضاً كشف هويته، أنه كان على اتصال مع المسرب الذي بات معروفاً باختصار OG، في الأيام القليلة الماضية حتى مع مطاردته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وإطلاق البنتاغون تحقيقه الخاص بالواقعة.

وتابع المصدر وهو عضو بالمجموعة أيضاً، أن OG يدرك تماما ما يحدث وما قد تكون عليه العواقب.

كما لفت إلا أنه غير متأكد من كيفية حل هذا الموقف، ويبدو أنه في حالة ذهول شديد حياله، وفق تعبيره.

كذلك أشار إلى أن OG نصح رفاقه بالحذر وحذف أي معلومات قد تتعلق به.

أتى ذلك بينما كشف المصدر ذاته أن المسرّب قام بمشاركة الوثائق ضمن مجموعة صغيرة مغلقة على موقع ألعاب إلكترونية، يتشابهون معه في الميول والنظريات، موضحاً أنه شاب في العشرينيات من عمره، مولع بالأسلحة النارية، وكان يعمل في قاعدة عسكرية.

كما ذكر أن الوثائق تمت مشاركتها مع مجموعة من نحو 20 فردا، معظمهم من الرجال والشباب، يجمعهم حب البنادق والمعدات العسكرية وألعاب الفيديو.

وتابع أنه نشر جزءاً الوثائق العام الماضي، وقال لزملائه في المجموعة إنه حصل عليها خلال عمله في قاعدة عسكرية لم يحددها.

وأضاف المتحدث أن OG أبلغهم بوجود وثائق سرية للغاية حول مكان وتحركات قادة سياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية عن القوات العسكرية، وتحليلات جيوسياسية، وتحليلات عن جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في نتائج الانتخابات.
التحقيق مستمر
يشار إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً من قبل الإدارة الأميركية في قضية "الوثائق السرية" التي سربت من البنتاغون، وأثارت جدلاً واسعا في الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى التي طالتها التسريبات.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website