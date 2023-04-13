16 هزة أرضية خلال 24 ساعة في سوريا.. كم بلغت قوتها؟

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل في بيان له اليوم، تسجيل 16 هزة ارضية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.وأشار إلى ان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت حتى الساعة 8,44 من صباح اليوم الخميس تسجيل هزة واحدة شمال شرق حماة وأخرى شمال غرب اللاذقية ب21 كم و9 هزات في لواء اسكندرون و5 هزات في تركيا.واضاف: "ان مقياس هذه الهزات تراوح بين 1,7/ و3 درجات على مقياس ريختر وعلى أعماق مختلفة وصلت الى 31 كم.