5 أزمات بارزة.. هكذا تسببت حكومة نتنياهو في "حصار إسرائيل" داخلياً وخارجياً

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وخرجت الأزمة الشخصية بين نتنياهو والرئيس الاميركي جو بايدن إلى العلن، برفض الأخير استقبال الأول بالبيت الأبيض قريباً، فيما تراجعت آمال الأول بمواصلة تطبيعه مع دول عربية إثر مواقف وزيره للأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد الفلسطينيين.وتدهورت الأوضاع الميدانية إثر اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأٌقصى والاعتداء على المصلين في شهر رمضان الجاري، فيما خالف الاتحاد الأوروبي نتنياهو الموقف بشأن حل الدولتين والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.وفي ما يلي أبرز أزمات حكومة نتنياهو:فجّر دفع الحكومة بتشريعات لتقليص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية، موجة احتجاجات بدأت في الشارع الإسرائيلي منذ 14 أسبوعاً ولا يلوح في الأفق ما يشير إلى انتهائها قريباً.وشارك في هذه الاحتجاجات مئات آلاف الإسرائيليين تخللتها تحذيرات من هروب الاستثمارات من البلاد وتحذير ضباط احتياط من عدم الاستجابة لنداءات الخدمة مع مخاوف من اندلاع حرب أهلية.وقبل نتنياهو مرغماً تعليق التشريعات في الكنيست (البرلمان الذي تمتلك الحكومة الأغلبية فيه) إلى ما بعد الأعياد اليهودية الشهر المقبل، وأعطى الضوء الأخضر لمفاوضات مع المعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.وكتعبير عن عدم تصديقها بوجود نوايا حقيقية لديه للتراجع، واصلت المعارضة الإسرائيلية احتجاجاتها الكبيرة حتى في ظل حوار الرئيس.وتسود مخاوف من أزمة دستورية في البلاد حال عدم التوصل إلى حل وسط مقبول من الحكومة والمعارضة.للمرة الأولى، وجد الجيش الإسرائيلي نفسه منغمساً في قضايا سياسية، بإعلان مئات من ضباط الاحتياط رفضهم الخدمة في حال مضت الحكومة قدماً في خططها للحد من قوة المحكمة العليا.ويقول مسؤولون ومحللون أمنيون إن هذا التطور غير المسبوق يؤثر على أي خطط عسكرية قريبة، فضلاً عن أنه ينعكس بنفسه سلباً على ما تسميه إسرائيل "قوة الردع".وأقر نتنياهو بهذا فعلاً، عندما قال في خطابه مساء الإثنين: "سنعيد الردع ونصلح الضرر الذي ورثناه، وسيستغرق وقتاً لكنه سيحدث".وأضاف: "أن أعداء إسرائيل الذين يعتقدون أن الدعوات للرفض والجدال الداخلي بيننا تمرين لهم مخطئون بشدة، ففي مواجهة هجماتهم نحن نتحرك في كل الساحات".ويرى محللون إسرائيليون أن هذه التطورات حرمت نتنياهو من تركيز تحركاته السياسية والأمنية على موضوع الملف النووي الإيراني.خرجت الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن إلى العلن عندما أعلن الأخير أنه لن يستقبل نتنياهو قريباً في البيت الأبيض.وعادة ما يستقبل سيد البيت الأبيض رؤساء الحكومات الإسرائيلية الجدد بعد فترات وجيزة من أداء هذه الحكومات اليمين القانونية وهو ما لم يحدث مع نتنياهو.كذلكن لم تُخف الولايات المتحدة معارضتها لسياسات نتنياهو بشأن الاستيطان وموقفه من حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك انزعاجها من التعديلات القضائية المثيرة للجدل.يحتاج نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسليئل سموتريتش، فمغادرتهما للحكومة يعني سقوطها، وهو ما قد يمعكس بنفسه على محاكمة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.