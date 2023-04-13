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عربي-دولي

هزة قوية تضرب هذا البلد.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 05:33
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أفاد مركز الزلازل في جامعة السلطان قابوس أنّ هزة أرضية قوية ضربت بحر العرب وقدرت بـ٦.١ على مقياس ريختر.
 
 
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بحر العرب

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