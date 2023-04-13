Advertisement

وقال بيانٌ صادر عن الجهاز: "في سياق تحليل التهديدات الحاسوبية التي تم تحديدها، تم الحصول على بيانات تشير إلى استخدام الأراضي الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ودول الناتو لشن هجمات حاسوبية واسعة النطاق على منشآت مدنية في روسيا".أضاف: "في الوقت الحالي، يتم استخدام البنية التحتية لشبكة أوكرانيا من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، مما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سراً من أجل إخفاء تورطها تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا فقط بصفتها صاحبة الهجمات الإلكترونية، أي جماعة الهاكرز IT Army of Ukraine، التي نفذت آلاف الهجمات الحاسوبية على مصادر المعلومات الروسية. وفي الوقت نفسه، يتم تطوير الهجمات الإلكترونية بالمشاركة المباشرة للقيادة المشتركة للبنتاغون بالتعاون مع مجموعات قراصنة دولية "انانيموس سايلنس، وقراصنة من الولايات المتحدة وجورجيا وتركيا وبولندا وغيرها من الدول".ولفت البيان إلى أنه تمّ رصد أكثر من 5 آلاف هجوم على البنية التحتية الحيوية لروسيا منذ بداية عام 2022، وأضاف: "منذ بداية عام 2022، سجلت دائرة الأمن الفيدرالية أكثر من 5 آلاف هجوم متسلل على البنية التحتية الحيوية لروسيا، وقد أتاحت الإجراءات في الوقت المناسب منع ظهور العواقب السلبية لمثل هذه الإجراءات على بلدنا".