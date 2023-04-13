كيف يمكن لسياسة بايدن الخارجية أن تعزل الولايات المتحدة؟

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في الخريف الماضي، وبعد ثمانية أشهر من الاضطراب العالمي الجديد الذي أحدثه غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، أصدر معهد بينيت للسياسة العامة بجامعة كامبريدج تقريرًا طويلاً عن الاتجاهات في الرأي العام العالمي قبل اندلاع الحرب وبعدها.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "ليس من المستغرب أن تظهر البيانات أن الصراع قد حول المشاعر العامة في الديمقراطيات المتقدمة في شرق آسيا وأوروبا، وكذلك الولايات المتحدة، وساهم في توحيد مواطنيها ضد كل من روسيا والصين وحولت الرأي العام في اتجاه أكثر موالية لأميركا. لكن خارج هذه الكتلة الديمقراطية، كانت الاتجاهات مختلفة للغاية. على مدى عقد من الزمان قبل حرب أوكرانيا، أصبح الرأي العام عبر "مساحات شاسعة من البلدان الممتدة من أوراسيا القارية إلى شمال وغرب إفريقيا"، حسب كلمات التقرير، أكثر تفضيلًا لروسيا حتى عندما أصبح الرأي العام الغربي أكثر عدائية".وتابعت الصحيفة: "وبالمثل، فإن الناس في أوروبا، والغلاف الإنكليزي، والديمقراطيات المطلة على المحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية، انقلبوا جميعًا ضد الصين حتى قبل Covid-19. في المقابل، كان يُنظر إلى الصين بشكل أكثر إيجابية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى. لقد غيرت حرب بوتين في أوكرانيا هذه الاتجاهات هامشياً فقط. وأصبحت روسيا أقل شعبية في عام 2022، ولكن بشكل عام، كان الرأي العام في العالم النامي بعد الغزو أكثر مودة تجاه روسيا من الولايات المتحدة، و (لأول مرة) أكثر مودة تجاه الصين من أميركا أيضًا. من نشوب صراع جيوسياسي جديد بين "التحالف البحري للديمقراطيات" بقيادة الولايات المتحدة، كما وصفه التقرير، وتحالف الأنظمة الاستبدادية الراسخة في أوراسيا، يبدو أن التحالف الاستبدادي لديه احتياطيات عميقة بشكل مدهش من الدعم الشعبي المحتمل".وأضافت الصحيفة: "خارج المحيط الإنكليزي وأوروبا، لم تجد محاولات عزل الاقتصاد الروسي سوى القليل من الدعم المستمر، وكذلك محاولات العزلة الديبلوماسية. إن القوات العسكرية الروسية نشطة في كافة أنحاء أفريقيا. وتبحث موسكو عن مشترين راغبين للطاقة من جنوب آسيا إلى أميركا اللاتينية. عقد نظام بوتين لتوه مؤتمر سلام مع سوريا وتركيا وإيران، على أمل تثبيت موقفه في سوريا مع تهميش دور الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد. وتشير وثائق مسربة من المخابرات الأميركية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سمح مؤخرًا ببيع أسلحة سرية لروسيا، على الرغم من مكانة بلاده كحليف لأميركا ومتلقي للمساعدات".سياسة العزلوبحسب الصحيفة، "بشكل عام، ووفقًا لاستطلاع أجرته مجلة Economist Intelligence مؤخرًا، خارج التحالف الغربي، كان هناك نزيف بطيء للدعم من أوكرانيا: انخفض عدد الدول التي تدين الغزو الروسي بشكل طفيف في العام الماضي، وارتفع عدد الدول المحايدة والداعمة لروسيا. ويقابل عدم عزل روسيا المتزايد نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا متزايدًا لحليفتها الصين، التي تلعب دورًا حاسمًا كصانع سلام ووسيط قوة في الشرق الأوسط - مرة أخرى، مع حلفاء رسميين للولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية كشركاء لها".وتابعت الصحيفة: "ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها استراتيجية كبرى تتناسب مع هذا الواقع. ففي حين قاوم البيت الأبيض بعض الدعوات المتشددة لتصعيد سياسة حافة الهاوية مع موسكو، فإنه يميل إلى قبول الصورة المتشددة لمشهد جيوسياسي منقسم بشكل متزايد بين الديمقراطية والاستبداد والليبرالية والاستبداد. وكما أشار والتر راسل ميد في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا الإطار يصف بوضوح الواقع الدولي إلى حد ما. كما أنه يتناسب مع الرسالة السياسية المحلية لبايدن، والتي تخلط بين "الكفاح الدولي من أجل الديمقراطية الليبرالية" و"النضال الداخلي ضد الحزب الجمهوري الشعبي". ولكن بحسب ميد، فإن هذه الرؤية للحملة الصليبية من أجل الديمقراطية تخاطر بأن تهزم نفسها من الناحية الاستراتيجية".وأضافت الصحيفة: "في الخارج، لا يمكنك ببساطة بناء التحالفات المطلوبة لاحتواء الصين أو روسيا إذا لم تتمكن من العمل مع البلدان التي لا تتبنى الليبرالية الأنكلو أميركية أو الإجراءات الإجرائية الأوروبية. أنت بحاجة إلى طريقة للتعامل بشكل بناء ليس فقط مع الأنظمة الملكية والحكام العسكريين، ولكن أيضًا مع النماذج السياسية التي توصف بشكل مختلف بأنها شعبوية أو ديمقراطية غير ليبرالية أو سلطوية ناعمة، إذا كنت لا تريد أن ينتمي العالم إلى استبداد موسكو الأصعب أو الشمولية التقنية في بكين. وبالمثل في الداخل، لا يمكنك حشد الدعم المستمر من الحزبين لاستراتيجية كبرى مؤيدة للديمقراطية إذا كنت تربط هذه الاستراتيجية باستمرار بصراعك مع خصومك السياسيين المحليين. أو، في هذا الصدد، إذا كنت تربطها باستمرار بقيم تخص تحالفك السياسي فقط".وبحسب الصحيفة، "هذه النقطة الأخيرة مهمة أيضًا لفهم التحدي العالمي الذي تواجهه أميركا. قد يرغب بعض الصقور الليبراليين في الاعتقاد بأن تحدي عدم الليبرالية هو في الأساس تحد للأنظمة المفروضة على السكان غير الراغبين. يجب أن يلقي تقرير معهد بينيت بظلال من الشك على هذا الافتراض. إنه لا يظهر فقط أن الرأي العام غير الغربي مؤيد للصين وروسيا، لكن يقدم دليلاً على أن الاختلاف في القيم الأساسية، وليس مجرد اختلاف في القيادة السياسية أو المصالح المتصورة، هو الذي يقود الانقسام بين الديمقراطيات المتقدمة والعالم النامي".