دولة عربيّة تتحدث عن كارثة كبرى تحلّ بالدولار

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على ما يتعرض له الدولار الأميركي من ضغوط وتراجع في حصته في احتياطيات النقد الأجنبي.





وأوضح المركز أن الدولار يتراجع لدى البنوك المركزية عالميا، لافتا أن الورقة الخضراء تشهد أكبر انخفاض لحصتها في الاحتياطات الدولية منذ 1999.

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وخلال انفوغرافيك نشره مركز المعلومات، أوضح أن هناك احتمالات لتوقف الدولار عن كونه عملة احتياطية عالمية، وانحداره الكارثي أصبح وشيكا، وأميركا ستواجه أزمة غير مسبوقة إذا انخفضت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بشكل كبير. (روسيا اليوم)