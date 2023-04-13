مسؤول إسرائيلي سابق: نحن بحاجة للاستعداد للحرب مع إيران دون مساعدة أميركية

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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، إن الحرب مع إيران تزداد احتمالية وإن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد للهجوم دون مساعدة الولايات المتحدة.ورأى أن "إيران أصبحت أكثر ثقة في نفسها. تمكنت من توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول العربية، والعالم بدأ يبدو مختلفا"، في إشارة إلى الاتفاقات الأخيرة للإمارات والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.واعتبر أنه "مع كل ذلك، فإن فرص التدهور الأمني أكبر"، مضيفا: "أميركا ليست نفس أميركا من حيث وجودها والإيرانيون يرون ذلك. الولايات المتحدة لديها مشاكل أكبر بكثير من مشاكل الشرق الأوسط. كما أن العالم ينظر إلى إسرائيل بشكل مختلف". (روسيا اليوم)