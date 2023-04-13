Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي سابق: نحن بحاجة للاستعداد للحرب مع إيران دون مساعدة أميركية

Lebanon 24
13-04-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1056811-638169982168490296.jpg
Doc-P-1056811-638169982168490296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، إن الحرب مع إيران تزداد احتمالية وإن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد للهجوم دون مساعدة الولايات المتحدة.

ورأى أن "إيران أصبحت أكثر ثقة في نفسها. تمكنت من توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول العربية، والعالم بدأ يبدو مختلفا"، في إشارة إلى الاتفاقات الأخيرة للإمارات والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
Advertisement

واعتبر أنه "مع كل ذلك، فإن فرص التدهور الأمني أكبر"، مضيفا: "أميركا ليست نفس أميركا من حيث وجودها والإيرانيون يرون ذلك. الولايات المتحدة لديها مشاكل أكبر بكثير من مشاكل الشرق الأوسط. كما أن العالم ينظر إلى إسرائيل بشكل مختلف". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website