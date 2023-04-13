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عربي-دولي

تسجيل نادر لزعيم طالبان.. ماذا قال في رسالة موجهة إلى الحكومة؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 15:30
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بعد خلافات عصفت بالحركة الشهر الماضي، كان آخرها استقالة وزير ماليتها ملا هداية الله بدري، نشرت طالبان رسالة صوتية لزعيمها، هبة الله أخوندزاده، وجهها إلى الحكومة في كابل.

وفي رسالته الصوتية، التي نشرها على تويتر المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، قال أخوندزاده إن العدل أداة لبقاء الحكومة.
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وأضاف: "لكن إذا غاب العدل، وساد القمع والأنانية والجرائم والانتقام وكذلك القتل خارج نطاق القضاء، فإن هذا البلد سوف يدمر. هذا الاضطهاد يمكن منعه بقرارات سليمة يصدرها علماء الدين وتطبقها الحكومة". (العربية)
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